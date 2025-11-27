Il convegno Salotti romani tra il 1870 e il 1914 | Ersilia Caetani Lovatelli e Giuseppe Primoli

Nel cuore della Roma postunitaria, tra l’alba del Regno d’Italia e la vigilia della Grande Guerra, i salotti di Ersilia Caetani Lovatelli e Giuseppe Primoli rappresentarono dei poli di riferimento sociale, culturale e politico. Il convegno, che si terrà a Roma dal 2 al 4 dicembre 2025, intende ripercorrere la storia di questi anni fulgidi trascorsi in luoghi suggestivi, restituendo la complessità di un’epoca in cui arte, politica, scienze, archeologia e mondanità si intrecciarono in inedite forme. Organizzato in tre celebri sedi dell’universo culturale romano - Fondazione Camillo Caetani, Fondazione Primoli ed École Française - l’incontro prevederà sessioni tematiche che coinvolgeranno studiosi italiani e stranieri, specialisti in storia, archeologia, letteratura, storia dell’arte, musicologia e studi di genere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

