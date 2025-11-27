Il concorso internazionale Marco Uccellini torna a Forlimpopoli con tre giornate di concerti

Per la quinta edizione, il Concorso Internazionale di Musica Antica?Marco Uccellini” si fa in tre. Oltre alla competizione vera e propria, che prenderà il via a porte chiuse nella giornata di sabato per gli 11 seminfinalisti per dare quindi vita - domenica 30 novembre, alle 17 - al concerto dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

il concorso internazionale marco uccellini torna a forlimpopoli con tre giornate di concerti

© Forlitoday.it - Il concorso internazionale "Marco Uccellini" torna a Forlimpopoli con tre giornate di concerti

