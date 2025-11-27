Il Comune prova a riqualificare l' area dell' ex ristorante La Vela 2 a Palese | ok alla gara per la concessione

Il Comune di Bari si prepara a pubblicare la gara per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima relativa all'area dell'ex ristorante 'La Vela 2', sul lungomare Tenente Saverio Noviello, a Palese.600 metri quadrati da riqualificareLa determina preliminare all'indizione del bando è. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il Comune prova a riqualificare l'area dell'ex ristorante La Vela 2 a Palese: ok alla gara per la concessione

