Il Comune lancia il bando Mosaic | gli under 35 protagonisti attraverso la creatività e l' imprenditorialità

Anconatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Chi vuole diventare protagonista di un progetto innovativo per i giovani di Ancona e gestire uno spazio dedicato alla musica, al digitale, alla creatività e all’imprenditorialità under 35 può partecipare al bando Mosaic per la concessione dell’immobile comunale di via Flavia 2, a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

il comune lancia il bando mosaic gli under 35 protagonisti attraverso la creativit224 e l imprenditorialit224

© Anconatoday.it - Il Comune lancia il bando "Mosaic": gli under 35 protagonisti attraverso la creatività e l'imprenditorialità

News recenti che potrebbero piacerti

comune lancia bando mosaicBando per la gestione centro Mosaic a Ponterosso - Chi vuole diventare protagonista di un progetto innovativo per i giovani di Ancona e gestire uno spazio dedicato alla musica, al digitale, alla creatività e all'imprenditorialità under 35 può partecip ... Scrive msn.com

Sanremo 2026 senza Rai? Il Comune lancia il bando ufficiale e le emittenti si sfidano per trasmettere il Fest - Il Comune lancia il bando ufficiale e le emittenti si sfidano per trasmettere il Festival più amato dagli italiani. Riporta ilsussidiario.net

Festival di Sanremo, il Comune lancia il bando per organizzarlo. La Rai spiazzata dalle nuove condizioni - Il Comune di Sanremo ha ufficialmente avviato il bando per l’assegnazione dell’organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026- Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Lancia Bando Mosaic