Il Commissario Ricciardi avrà una quarta stagione? L’indizio svelato dalla produzione

Una domanda attanaglia i fan del Commissario Ricciardi e si concentra sul futuro della serie e dell'amato personaggio. La terza stagione de Il Commissario Ricciardi si avvia alla conclusione e per i fan è già tempo di malinconia e attesa. La fiction di RAI 1, ambientata nella Napoli del 1933 e interpretata da Lino Guanciale, si prepara a chiudere temporaneamente i battenti con l'ultimo episodio. Il pubblico ha seguito con emozione le vicende del commissario, tra indagini complesse e momenti di gioia personale che hanno segnato la stagione. Ora l'interrogativo che domina le conversazioni è uno solo, se ci sarà una quarta stagione dedicata al tormentato commissario Luigi Alfredo Ricciardi.

