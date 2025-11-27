Il Color Melting è la tendenza che che definirà il colore dei capelli nel 2026

In tempi recenti, un colorista ha usato l'espressione capelli Goleador per descrivere una base scura che ha un contrasto netto con le lunghezze molto più chiare e ho capito immediatamente cosa non voglio più sui miei capelli. Un rischio che non voglio e che, per fortuna, non dovrò più correre. Tutto merito della tendenza colore capell i del 2026, il color melting, che rende balayage una cosa di ieri. Per chi ama l'effetto del balayage con schiariture libere a mano dall'effetto naturale che rendono il coloro luminoso e vibrante, questa notizia potrebbe essere difficile da accettare. Ma solo all'inizio, perché il cambiamento, soprattutto quando abbiamo trovato la formula aurea per i capelli, fa un po' paura.

