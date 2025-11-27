Il cold case di Nancy Galvani trovata morta in un sacco a pelo | dopo 43 anni arrestato l'ex marito
Il corpo di Nancy Galvani fu trovato in un sacco a pelo, legato a un blocco di cemento, nelle acque della baia di San Francisco nel 1982. A distanza di 43 anni è arrivata una svolta nel caso: l'81enne Patrick Galvani, ex marito della vittima, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scomparsa e trovata morta in un sacco legato a un blocco di cemento, adesso c'è la svolta: arrestato il marito - Un uomo di 81 anni, Patrick Vincent Galvani, è stato arrestato dalla polizia di Foster, in California (Usa), per aver ucciso la moglie Nancy, trovata senza vita nel 1982. today.it scrive
Arrest made in decades-old Foster City homicide - old man was arrested Monday on suspicion of killing his estranged wife more than 40 years ago and dumping her body in San Francisco Bay, police said. Come scrive eastbaytimes.com
Foster City husband arrested in wife's cold case killing - Authorities say they have solved the 1982 killing of Nancy Galvani, whose body was found in a sleeping bag with a cinderblock attached in the San Francisco Bay. Come scrive msn.com