Il cold case di Nancy Galvani trovata morta in un sacco a pelo | dopo 43 anni arrestato l'ex marito

Il corpo di Nancy Galvani fu trovato in un sacco a pelo, legato a un blocco di cemento, nelle acque della baia di San Francisco nel 1982. A distanza di 43 anni è arrivata una svolta nel caso: l'81enne Patrick Galvani, ex marito della vittima, è stato arrestato con l'accusa di omicidio.