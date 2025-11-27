Il Circolo Schermistico Forlivese protagonista alle prime prove nazionali | Mariachiara Testa a podio
La Fiera di Roma ha ospitato nel weekend le prime prove nazionali di scherma dedicate alle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. Un appuntamento di grande rilievo, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia. Ottimi i riscontri ottenuti dai giovani del Circolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Circolo Schermistico Forlivese - facebook.com Vai su Facebook
Il Circolo Schermistico Forlivese protagonista alle prime prove nazionali: Mariachiara Testa a podio - La Fiera di Roma ha ospitato nel weekend le prime prove nazionali di scherma dedicate alle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. Segnala forlitoday.it
Scherma. Circolo, tante qualificazioni per la prova nazionale - Messe di risultati positivi per il Circolo Schermistico Forlivese alla prima prova di qualificazione regionale per un pass alla prova nazionale di spada, riservata a Cadetti e Giovani. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Circolo Schermistico Forlivese brilla al Gran Premio Giovanissimi di Vercelli - Grandi soddisfazioni per il Circolo Schermistico Forlivese alla seconda prova del Gran Premio Giovanissimi a Vercelli, dedicato alle categorie Under 14. ilrestodelcarlino.it scrive