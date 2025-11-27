Il centrosinistra si prepara alle elezioni

Pistoia: comunità e identità. Idee per costruire insieme. È’ il tema al centro del momento di ascolto, confronto e costruzione collettiva in vista delle prossime elezioni amministrative. Si terrà il primo dicembre alle 21, al circolo Arci di Capostrada per iniziativa del Pd. L’appuntamento – viene spiegato – nasce come un’occasione aperta a cittadine e cittadini per contribuire attivamente alla riflessione sul futuro di Pistoia, partendo dai temi centrali che incidono sulla qualità della vita e sull’identità della comunità: cultura, diritti, rigenerazione urbana e verde, lavoro, impresa e territorio, sostenibilità, innovazione, salute e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

