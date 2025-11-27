Il centrosinistra si prepara alle elezioni

Pistoia: comunità e identità. Idee per costruire insieme. È’ il tema al centro del momento di ascolto, confronto e costruzione collettiva in vista delle prossime elezioni amministrative. Si terrà il primo dicembre alle 21, al circolo Arci di Capostrada per iniziativa del Pd. L’appuntamento – viene spiegato – nasce come un’occasione aperta a cittadine e cittadini per contribuire attivamente alla riflessione sul futuro di Pistoia, partendo dai temi centrali che incidono sulla qualità della vita e sull’identità della comunità: cultura, diritti, rigenerazione urbana e verde, lavoro, impresa e territorio, sostenibilità, innovazione, salute e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche questi approfondimenti

5.6K views · 19 reactions | Il post elezioni per il centrosinistra è occupato dalle contraddizioni della legge elettorale. Nutrito il gruppo di esclusi che prepara il ricorso. Intanto due seggi sono già in bilico. Iniziato il toto-giunta anche se Decaro vuole aspettare la p - facebook.com Vai su Facebook

Il centrosinistra si prepara alle elezioni - È’ il tema al centro del momento di ascolto, confronto e costruzione... Da lanazione.it

Come sono andate le ultime 6 Regionali per il centrodestra e il centrosinistra: chi vincerebbe oggi - Youtrend ha analizzato i risultati complessivi nelle sei Regioni che sono andate al voto quest'autunno, cioè Marche, Calabria, Veneto, Toscana, Campania ... Riporta msn.com

Per l'istituto Cattaneo il centrosinistra ci può credere (alle politiche) - L'analisi del think tank di Bologna: "La dimostrata possibilità di far confluire i voti dei partiti del centrosinistra su candidati ... huffingtonpost.it scrive