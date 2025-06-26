Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Grande Fratello, Domenico D'Alterio mette in discussione la Nomination di Anita Mazzotta comingsoon.it
X factor 2025 semifinale: ospiti, manche e candidati alla vittoria jumptheshark.it
Le migliori offerte Uniqlo in assoluto del Black Friday 2025, con sconti pazzeschi fino al 50% gqitalia.it
L’evoluzione del giornalismo digitale: tendenze e sfide attuali donnemagazine.it
Lara Gut-Behrami salta le Olimpiadi invernali: «L’obiettivo è riprendermi, poi scoprirò cosa mi riserva il ... ilnapolista.it
Sciopero generale di 24 ore: "Blocchiamo tutto contro l'economia di guerra e il genocidio", il percorso del ... torinotoday.it
Unhcr (Onu): raccolta fondi per l’emergenza freddo
Parte la campagna di raccolta fondi 'Emergenza Freddo' di Unhcr che serviranno a finaziare il piano ... ► imolaoggi.it
Rapporto Svimez, con i dazi Usa a rischio 13mila posti lavoro. In Sicilia l'expo oltreoceano vale un miliardo
L’impatto dei dazi americani sui livelli occupazionali in Italia è significativo: potrebbero costare... ► gazzettadelsud.it
Aggressioni all'ospedale, un arresto
12.15 Una donna di 50 anni è stata arrestata a Bari per lesioni personali, minacce gravi e interruz... ► televideo.rai.it
UFFICIALE! CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA IN PRIMA SERATA TRA NOVITÀ E CONFERME
Ufficiale! Arrivata la tanto attesa fumata bianca di Pier Silvio Berlusconi e dei vertici Mediaset... ► bubinoblog
“Costretta ad amputare le gambe”. Momento devastante per il volto della tv
Per giorni la storia di una giovane protagonista della tv ha iniziato a circolare con toni sempre p... ► caffeinamagazine.it
Zielinski sui social dopo la doccia fredda: «Sconfitta amara, ma non molliamo. Testa subito alla partita di domenica»
di Dario BartolucciZielinski si prepara per la prossima partita di campionato! La reazione del polac... ► internews24.com
X factor 2025 semifinale: ospiti, manche e candidati alla vittoria
Una serata ricca di tensione e spettacolo si appresta ad andare in scena con la semifinale di X Fac... ► jumptheshark.it
"Il Frigo", spettacolo con Eva Robin's all'OFF/OFF Theatre
Il Frigo, uno dei testi teatrali più apprezzati di Copi, fa il suo arrivo all'Off/Off Theatre, da ... ► romatoday.it
Unica nota positiva: finalmente il vero Zielinski
Tra le poche note davvero positive della notte del Metropolitano c’è il ritorno in grande stile di ... ► ilnerazzurro.it
Franculino: lo vogliono Roma, Milan e…
Gli occhi di molte società sul giovane talento africano The post Franculino: lo vogliono Roma, Mila... ► lidentita.it
La denuncia di 240 donne contro un ex funzionario del governo francese: "Ci dava diuretici ai colloqui, poi ci impediva di andare in bagno"
Un nuovo caso scuote la Francia. Oltre 240 donne hanno denunciato di essere state drogate con dei ... ► today.it
Gli Amici della Musica celebrano i 500 anni dalla nascita di Palestrina: i quattro appuntamenti a Padova
Gli Amici della Musica di Padova propongo quattro appuntamenti per celebrare i 500 anni dalla nasc... ► padovaoggi.it
Emiliano, il pm. L'ex presidente della Puglia vuole tornare magistrato dopo 20 anni di politica
Michele Emiliano vuole tornare in tribunale. A pochi giorni dalla vittoria di Antonio Decaro alle r... ► ilfoglio.it
La Juventus ha premiato i tifosi presenti al gelo di Bodo: ecco cosa gli ha regalato
La trasferta norvegese della Juventus si è trasformata in un’avventura decisamente fuori programma.... ► ilnerazzurro.it
Ti ricordi gli occhialini x ray? Ora si "spia" con l'IA
Una vetrina tecnologica basata su immagini Midjourney e “raggi X” di Nano Banana Pro, il tutto orch... ► dday.it
Splendida Cornice, 27 novembre, ospiti Verdone, Pilar Fogliati e i campioni di scacchipugilato
Geppi Cucciari accoglierà in studio anche J-Ax e i campioni di scacchipugilato Nicolò Tiraboschi e T... ► gazzetta.it
Italiani in pensione a 70 anni: le previsioni dell’Ocse
Sale a oltre 70 anni l’età pensionabile prevista in Italia per chi ha iniziato la sua carriera lavo... ► lapresse.it
Sinner ‘perde’ milioni di euro, niente bonus dall’Atp. Il motivo
(Adnkronos) – Jannik Sinner 'perde' un bonus da milioni di euro. Il tennista azzurro, che ha chiuso... ► webmagazine24.it
Il Burtele Foot, il mucchio di ossa del piede datato tre milioni di anni fa, appartiene a un australopiteco più antico di Lucy
Ovvero Australopithecus deyiremeda. Le due specie di ominidi coesistevano nello stesso intervallo di... ► wired.it
Calenda di nuovo contestato dagli studenti: questa volta succede in Statale a Milano – Video
Nuova contestazione per Carlo Calenda a distanza di pochi giorni da quella de La Sapienza a Roma. ... ► ilfattoquotidiano.it
Elezioni regionali Campania 2025: Ecco i numeri di Benevento
Elezioni Regionali Campania 2025: A Benevento Fico vince, ma il Centrodestra mangia 20 punti in cin... ► puntomagazine.it
Guerra in Ucraina, oltre 2.800 scuole distrutte: Unicef chiede sostegno internazionale all’istruzione
Secondo i dati diffusi dall’Unicef, dall’inizio della guerra su vasta scala nel febbraio 2022 almen... ► orizzontescuola.it
Due negozi sfitti da mesi in via Marsilio, Pistritto: «Agire perché Padova non si spenga»
Allarme vetrine vuote nelle piazze? Troppo forte d'affermare, di certo la preoccupazione c'è. In u... ► padovaoggi.it
I misteri sul caso di Marco Pantani approdano su Netflix: Cristiano Barbarossa ne parla a Salotto blu
Cristiano Barbarossa, regista e scrittore, autore di inchieste per la Rai e Discovery, ha realizza... ► forlitoday.it
Arbitro Juventus Next Gen Perugia: designato il fischietto del match di Serie C in programma domenica
di Redazione JuventusNews24Arbitro Juventus Next Gen Perugia: sarà Sacchi a dirigere il match valido... ► juventusnews24.com
Da Aversa alla vetta del software: Kiranet tra i big dell’innovazione
C’è un tassello importante della Campania tra i protagonisti italiani del software. La società Kira... ► sbircialanotizia.it
Civitanova, il Tar boccia il Comune sulla variante Costamartina. La rivincita di Ercoli
Civitanova Marche (Macerata), 27 novembre 2025 – Variante di Costamartina, il Tar ha accolto il ri... ► ilrestodelcarlino.it
Grande Fratello, Domenico D'Alterio mette in discussione la Nomination di Anita Mazzotta
Domenico D'Alterio infastidito dalla Nomination di Anita Mazzotta. Arriva il confronto tra i due con... ► comingsoon.it
Trovato morto a 40 anni in un hotel di Torino, ipotesi overdose: “Abbiamo aperto la stanza ed era senza vita”
“Abbiamo aperto la porta della stanza e lo abbiamo trovato senza vita”. Racconta questo la central... ► torinotoday.it
Documentazione di conclusione incarichi PNRR a firma del Dirigente – Con modelli di attestazione conclusione incarichi
Con il presente contributo analizzeremo le fasi conclusive delle attività progettuali sostenute col... ► orizzontescuola.it
Straordinaria partecipazione a Foiano per l’incontro con Don Luigi Ciotti insieme a Oxfam e Medici Senza Frontiere
Arezzo, 27 novembre 2025 – Straordinaria partecipazione a Foiano per l’incontro con Don Luigi Ciott... ► lanazione.it
I migliori caffè e torrefazioni d’Italia secondo il Gambero Rosso
Non solo un elenco di caffè eccellenti, ma anche una fotografia aggiornata del panorama caffeicolo i... ► gamberorosso.it
Usa: l'attacco alla Guardia Nazionale "E' terrorismo". Sospesi i visti agli afghani
Gli Stati Uniti hanno sospeso le procedure di immigrazione per tutti i cittadini afghani dopo l’atte... ► gazzettadelsud.it
Altri 20 centimetri di neve caduti in Campigna. Continua l'allerta per rischio frane sull'entroterra
Sono circa venti i centimetri di neve caduti nella nottata tra mercoledì e giovedì sul crinale for... ► forlitoday.it
Oltre 300 studenti all'evento 'Romagna: generazioni al lavoro I nuovi calcolatori quantistici'
Oltre 300 studenti e studentesse provenienti da Istituti superiori di Forlì-Cesena e di Rimini, ac... ► forlitoday.it
**Natalità: Mattarella, incide su sostenibilità conti pubblici e coesione intergenerazionale'**
Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Gli effetti strutturali degli squilibri sono noti su tutti i terreni: q... ► iltempo.it
Auto vandalizzata 'per sport', il caso in piazza Scaramella: "Non ho più parole per la nostra città"
Auto vandalizzata ‘per sport’, per il solo gusto di creare un danno (e infiniti problemi) all'altr... ► foggiatoday.it
Sciopero generale di 24 ore: "Blocchiamo tutto contro l'economia di guerra e il genocidio", il percorso del corteo
Anche la città di Torino si prepara a vivere una nuova giornata di forte mobilitazione in occasion... ► torinotoday.it
Tifosi “aggrediti” a Marsiglia, il Newcastle alza la voce
Nel mirino del club la gestione dell'ordine pubblico: "I nostri supporters hanno subito un trattame... ► lidentita.it
Brodie Lee Jr: “Un giorno sarò io a far ritirare Cody Rhodes”
Una star del wrestling di seconda generazione vuole essere colui che metterà fine alla carrie... ► zonawrestling.net
Milano, strappato un girasole che ricordava un 15enne morto. La città insorge: “Ne pianteremo centinaia”
Nel parco di via Dezza, in centro a Milano, si consuma da mesi una storia che tocca le corde più pr... ► cultweb.it
Auto clonate in Italia circolavano in Spagna, la Polizia stronca il traffico illegale
La Procura di Velletri e la Polizia di Stato hanno scoperto un'attività di riciclaggio di veicoli ru... ► gazzetta.it
Bruce Lee: l’uomo che sconfisse l’Orientalismo
Bruce Lee è l’artista marziale per antonomasia. Nato in America, da genitori cinesi, Bruce (aka ???... ► screenworld.it
Il nuovo tour di Annalisa: 14 ballerini e scenografie mozzafiato. La scaletta e i dettagli
Si intitola “Ma noi siamo fuoco, Capitolo I” il nuovo tour che Annalisa sta portando in giro per l... ► today.it
Tennis in tv in chiaro: cambia tutto con la nuova legge. Quali partite e tornei saranno accessibili senza pagare
Una vera e propria rivoluzione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 20 novembre 20... ► oasport.it
Conte rinato dopo la sosta: svolta nata a Torino
Conte rinato dopo la sosta: svolta nata a Torino Secondo Repubblica, la sosta ha rappresentato molt... ► forzazzurri.net
Modena, blitz e 13 badanti georgiane arrestate: scoperto maxi giro di documenti falsi
Operazione dei Carabinieri a Modena: 44 cittadini georgiani indagati e 13 arresti per documenti fals... ► virgilio.it
Nessuna sorpresa dal Tar, respinto il ricorso dei tifosi nerazzurri: rimane il divieto di trasferte per 3 mesi
Nessuno sconto, nessun ‘regalo di Natale’ anticipato. Nessuna reale giustizia, verrebbe anche da d... ► pisatoday.it
Con cocaina, marijuana e hashish in auto verso Agrigento: arrestati due giovani sulla statale 189
Viaggiavano con la droga verso Agrigento dopo essersi riforniti a Palermo e sono stati arrestati l... ► agrigentonotizie.it
Ancora una truffa del “nipote in difficoltà”, anziana derubata di centinaia di grammi d'oro
Non si ferma la piaga delle truffe agli anziani in provincia di Frosinone. Una nuova vittima è cad... ► frosinonetoday.it
Babbo Lake: torna sul Lago di Garda la corsa dei Babbi Natale
La magia del Natale torna ad animare la sponda veronese del lago di Garda con la nuova edizione de... ► veronasera.it
Rifiuti organici, tessili e apparecchiature elettroniche: le tre sfide per una “Roma Circolare”
Trasformare i rifiuti in risorsa. La Capitale ha deciso di fare la propria parte per sostenere i p... ► romatoday.it
Castellammare, perito assicurativo minacciato e gettato in mare: arrestati due uomini vicini al clan
Due uomini ritenuti vicini al gruppo malavitoso Vitale, legato al clan D’Alessandro, sono stati arr... ► teleclubitalia.it
Mattarella sulla natalità: «I giovani sono pochi come mai prima. Servono stipendi adeguati e più servizi»
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene agli «Stati generali della natalità»,... ► roma.corriere.it
Ragazzine ubriache al bar: sospeso il locale che serviva alcol ai minori
Due ragazze minorenni ubriache, una lite con il barista e un locale che finisce sotto provvediment... ► trentotoday.it
Autobus Bologna, novità per le linee nell’area San Donato Aldo Moro Serena
Bologna, 27 novembre 2025 – Il cantiere della Linea rossa si avvia alla conclusione in zona San Don... ► ilrestodelcarlino.it
Striscia la Notizia torna nel 2026 in prima serata su Canale 5: ecco quando
Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata,... ► superguidatv.it
Meteo, prorogata la criticità gialla solo in alcune zone della Campania
Tempo di lettura: < 1 minutoTermina alle 14 di oggi l’allerta meteo diramata ieri dal Centro F... ► anteprima24.it
Alice Alison, la svolta con Je ne me vois plus: “Una storia vissuta sulla mia pelle”
L’ultimo singolo di Alice Alison, Je ne me vois plus, rappresenta per lei una svolta personale e ar... ► dilei.it
Garlasco, il Dna sulle unghie di chiara "compatibile" con quello di Sempio. Lui: "Sono innocente"
L'analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica... ► ilgiornale.it
Chivu Inter, due sconfitte di fila: il momento delicato del tecnico rumeno e dei suoi giocatori in questa fase
di Redazione Inter News 24Chivu Inter, doppia grande prestazione ma senza riuscire ad ottenere neanc... ► internews24.com
EP. 9: Breve storia d'amore, Die My Love, Train Dreams. Scarlett Johansson fa l'esorcista
Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parleremo di Breve storia d'amore, esor... ► today.it