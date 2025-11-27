Il caso della patente ritirata scuote il Giani-bis Il governatore accompagnò Manetti a parlarne con la prefetta

Firenze, 27 novembre 2025 – Sulla Firenze Mare la mattina del 13 ottobre – giorno in cui Cristina Manetti, Capo di gabinetto uscente della Regione, poi nominata assessora alla cultura nella giunta Giani-bis è stata sanzionata per aver percorso un tratto della corsia d’accelerazione dell’autostrada A11 (vedendosi per tale motivo sospesa la patente per due mesi dalla polizia stradale) – sarebbe arrivato a un certo punto anche lo stesso governatore. A rivelarlo è la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, attraverso una risposta scritta a un’interrogazione presentata dalla deputata pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

