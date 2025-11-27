Il caso Atreju si chiude | Meloni accetta il confronto e lo estende pure a Conte ma Schlein dice no

Lanotiziagiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni dice sì a un confronto ad Atreju con Elly Schlein. Ma non da sole, perché l’invito è allargato anche a Giuseppe Conte. Perché, spiega Meloni, “non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno”. Quindi un confronto “unico con entrambi” che la presidente del Consiglio allarga a Conte considerando che, “a differenza di Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo”. Conte ha già fatto sapere che accetta, pur ricordando che aveva già chiesto lo scorso anno un confronto con Meloni, ma invano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

il caso atreju si chiude meloni accetta il confronto e lo estende pure a conte ma schlein dice no

© Lanotiziagiornale.it - Il caso Atreju si chiude: Meloni accetta il confronto e lo estende pure a Conte, ma Schlein dice no

Approfondisci con queste news

caso atreju chiude meloniAtreju, Meloni accetta il confronto con Schlein ma rilancia: «Ci sia anche Conte. Non scelgo io il leader del centrosinistra» - È la contromossa di Giorgia Meloni, che raccoglie il guanto di sfida di Elly Schlein e rilancia: sì al confronto ad ... Lo riporta msn.com

caso atreju chiude meloniAtreju, Meloni “Disponibile a confronto unico con Schlein e Conte” - ROMA (ITALPRESS) – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad ... Come scrive msn.com

caso atreju chiude meloni**Atreju: Donzelli, 'spiace no Schlein, quando opposizione avrà leader confronto con Meloni'** - "Dispiace che Elly Schlein abbia anche quest’anno alla fine declinato l’invito ad Atreju. Secondo lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Atreju Chiude Meloni