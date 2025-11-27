Giorgia Meloni dice sì a un confronto ad Atreju con Elly Schlein. Ma non da sole, perché l’invito è allargato anche a Giuseppe Conte. Perché, spiega Meloni, “non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno”. Quindi un confronto “unico con entrambi” che la presidente del Consiglio allarga a Conte considerando che, “a differenza di Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo”. Conte ha già fatto sapere che accetta, pur ricordando che aveva già chiesto lo scorso anno un confronto con Meloni, ma invano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il caso Atreju si chiude: Meloni accetta il confronto e lo estende pure a Conte, ma Schlein dice no