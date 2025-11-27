Il calcio è cambiato rispetto al passato
il calcio è cambiato rispetto al passato. L'analisi Serie A, da Maignan a Svilar: il calcio è cambiato rispetto al passato. L'analisi dettagliata su La Gazzetta dello Sport ulle colonne della Gazzetta, Luigi Garlando utilizza una brillante metafora commerciale per analizzare l'evoluzione, e la recente involuzione, dei ruoli nel calcio moderno. Un tempo, le cose erano semplici: se la mamma ti mandava a prendere il latte, andavi in latteria. L'insegna non mentiva. Poi è esplosa la moda del "Non solo", generando confusione tra l'insegna e il prodotto reale: negozi che vendevano un po' di tutto, come la celebre bottega di Renato Pozzetto che offriva "tacchi, dadi e datteri".
