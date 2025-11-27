Il Bologna di Italiano è uno spettacolo | Salisburgo battuto 4-1 al Dall' Ara?Roma vittoriosa all' Olimpico

Altra grande prestazione degli uomini di Italiano, che trovano la terza vittoria di fila tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Bologna di Italiano è uno spettacolo: Salisburgo battuto 4-1 al Dall'Ara?Roma vittoriosa all'Olimpico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bologna-Salisburgo: Italiano con Bernardeschi e Dallinga | Diretta 0-0Roma vittoriosa all'Olimpico trib.al/4fBQvbx Vai su X

Bologna diventa motore del dibattito italiano sull’abitare. DOmani, venerdì 28 novembre, dalle 14 alle 19, all’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro 2, Confabitare riunisce istituzioni, professionisti ed esperti per una Convention nazionale dedicata a un tema - facebook.com Vai su Facebook

Bologna Suona Battisti, omaggio al cantautore e a Mogol - La storica collaborazione tra Battisti e Mogol in un viaggio tra i brani più rappresentativi del più celebre duo cpmpositivo italiano, canzoni che hanno segnato profondamente l'immaginario collettivo ... Si legge su ansa.it

Bologna, Italiano: "Ci sono molte aspettative su di noi. Dobbiamo migliorare" - Dopo la sconfitta alla prima giornata contro l'Aston Villa, il Bologna si prepara all'esordio casalingo in Europa League. Secondo corrieredellosport.it

Il Bologna è uno spettacolo e domina anche contro il Napoli: i gol di Dallinga e Lucumi valgono l'alta classifica - Il Napoli arriva a Bologna da capolista e torna a casa con uno scomodo inquilino in più lassù in cima alla classifica. Riporta corrieredibologna.corriere.it