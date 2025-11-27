Il Bologna di Italiano è uno spettacolo | Salisburgo battuto 4-1 al Dall' Ara?Roma vittoriosa all' Olimpico

Xml2.corriere.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altra grande prestazione degli uomini di Italiano, che trovano la terza vittoria di fila tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il bologna di italiano 232 uno spettacolo salisburgo battuto 4 1 al dall araroma vittoriosa all olimpico

© Xml2.corriere.it - Il Bologna di Italiano è uno spettacolo: Salisburgo battuto 4-1 al Dall'Ara?Roma vittoriosa all'Olimpico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bologna italiano 232 spettacoloBologna Suona Battisti, omaggio al cantautore e a Mogol - La storica collaborazione tra Battisti e Mogol in un viaggio tra i brani più rappresentativi del più celebre duo cpmpositivo italiano, canzoni che hanno segnato profondamente l'immaginario collettivo ... Si legge su ansa.it

Bologna, Italiano: "Ci sono molte aspettative su di noi. Dobbiamo migliorare" - Dopo la sconfitta alla prima giornata contro l'Aston Villa, il Bologna si prepara all'esordio casalingo in Europa League. Secondo corrieredellosport.it

Il Bologna &#232; uno spettacolo e domina anche contro il Napoli: i gol di Dallinga e Lucumi valgono l'alta classifica - Il Napoli arriva a Bologna da capolista e torna a casa con uno scomodo inquilino in più lassù in cima alla classifica. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Italiano 232 Spettacolo