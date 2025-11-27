Il Bo | 800 anni di storia dal teatro anatomico alla cattedra di Galileo

Domenica 7 Dicembre 2025. Padovanità propone per gli oltre 800 anni di gloriosa storia del nostro amato ateneo questa interessante visita a Palazzo del Bo, uno dei complessi edilizi più grandi e importanti di Padova, e sede universitaria già a fine Quattrocento. Il palazzo si compone di due corpi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

