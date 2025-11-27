Il black friday Negozi aderisce il 60% | Stimola gli acquisti ma non fa bene
C’è chi lo aspetta per mesi, sperando in occasioni imperdibili, e chi, invece, ancora non ha ben capito come si pronuncia. Il black friday sta arrivando (e in molti casi è già arrivato), insieme a sconti fuori stagione che possono fare la differenza, sia per i consumatori che per gli esercenti. L’iniziativa nasce negli Stati Uniti degli anni ’60, quando i giornali ribattezzarono ‘black friday’ il traffico impazzito e i negozi presi d’assalto tipici del venerdì post-Ringraziamento. Da allora quell’energia si è trasformata in un rito globale che da diversi anni ha contagiato anche l’Italia, tra luci ed ombre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
