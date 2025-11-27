Il Black Friday è l' occasione perfetta per trovare i regali per lei per lui e per i più piccini e restare in budget | dai gioielli ai maglioni 20 idee infallibili

Mail piena di promozioni, banner lampeggianti sui siti e promesse di sconti irripetibili: il Black Friday 2025 è alle porte. La giornata dedicata allo shopping, che quest’anno cade il 28 novembre, segna tradizionalmente l’inizio dello shopping natalizio. In effetti, può essere una buona occasione per portarsi avanti con i regali di Natale approfittando delle offerte: qualche consiglio per orientarsi nello shopping online senza lasciarsi travolgere dagli acquisti d’impulso (e pentirsene). Come risparmiare durante il Black Friday. Ormai il Black Friday non è più solo una giornata: si estende per una settimana (o più) includendo anche il lunedì successivo, chiamato Cyber Monday. 🔗 Leggi su Amica.it

