Il Black Friday è l' occasione perfetta per trovare i regali per lei per lui e per i più piccini e restare in budget | dai gioielli ai maglioni 20 idee infallibili

Amica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mail piena di promozioni, banner lampeggianti sui siti e promesse di sconti irripetibili: il Black Friday 2025 è alle porte. La giornata dedicata allo shopping, che quest’anno cade il 28 novembre, segna tradizionalmente l’inizio dello shopping natalizio. In effetti, può essere una buona occasione per portarsi avanti con i regali di Natale approfittando delle offerte: qualche consiglio per orientarsi nello shopping online senza lasciarsi travolgere dagli acquisti d’impulso (e pentirsene). Come risparmiare durante il Black Friday. Ormai il Black Friday non è più solo una giornata: si estende per una settimana (o più) includendo anche il lunedì successivo, chiamato Cyber Monday. 🔗 Leggi su Amica.it

il black friday 232 l occasione perfetta per trovare i regali per lei per lui e per i pi249 piccini e restare in budget dai gioielli ai maglioni 20 idee infallibili

© Amica.it - Il Black Friday è l'occasione perfetta per trovare i regali per lei, per lui e per i più piccini e restare in budget: dai gioielli ai maglioni, 20 idee infallibili

Leggi anche questi approfondimenti

black friday 232 occasioneRinnovare la cucina tra bonus elettrodomestici e Black Friday: un'occasione spesso impossibile da sfruttare - Il paradosso di un doppio risparmio possibile ma tutt’altro che automatico: cosa sapere prima di cambiare frigorifero, forno o lavastoviglie ... Riporta corriere.it

black friday 232 occasioneScorte Black Friday: ecco le migliori da non perdere - Dai panni cattura polvere alle pastiglie per la lavastoviglie, dal dentifricio all'ammorbidente: su Corriere. Secondo corriere.it

black friday 232 occasione«Black Friday? Serve»: inflazione e aumento del costo della vita non fermano gli acquisti ma in negozi storici sono in crisi - Crisi, potere d'acquisto che arranca e aumento del costo della vita sì. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Black Friday 232 Occasione