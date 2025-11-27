il biancorosso ed ex marchegiani partita tosta e delicata per entrambe

"L’ambiente sarà quello tra squadre che hanno bisogno di punti". Giosuè Marchegiani, il difensore della Maceratese del 2006, parla del derby a Recanati dove lo scorso anno ha giocato in D. "Noi – aggiunge – ci stiamo preparando bene per una gara che si preannuncia tosta". Marchegiani, per chi è la partita più delicata tra le due squadre? "È delicata per entrambe essendo uno scontro diretto". Sono quelle partite in cui può subentrare la paura di sbagliare. "L’importante sarà rimanere concentrati sulla nostra idea di calcio, non farsi prendere dalla pressione che può arrivare dall’esterno". Ad Ascoli la Maceratese ha perso 5-1 in Coppa Italia e quella sconfitta può avervi fatto mettere qualcosa in più nello scontro vinto in campionato disputato alcune settimane fa, non teme che possa sortire lo stesso effetto l’1-4 con cui avete vinto in estate al Tubaldi? "Può essere effettivamente uno stimolo, ma di certo la Recanatese non troverà una Maceratese che starà a guardare, noi faremo il massimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

