Il bel tempo regge fino a sabato | nel weekend aumenta la nuvolosità

Bergamonews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vortice ciclonico presente sul centro-sud Italia alimentato dall’aria fredda in discesa dal Nord Europa, si sposta lentamente verso oriente; sulla nostra regione tempo quindi stabile e soleggiato fino a Sabato quando l’approssimarsi di un nuovo peggioramento da Ovest porterà nel corso della giornata i primi annuvolamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 27 novembre 2025 Tempo Previsto:  Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi ma senza fenomeni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

