Il bel tempo regge fino a sabato | nel weekend aumenta la nuvolosità
Il vortice ciclonico presente sul centro-sud Italia alimentato dall’aria fredda in discesa dal Nord Europa, si sposta lentamente verso oriente; sulla nostra regione tempo quindi stabile e soleggiato fino a Sabato quando l’approssimarsi di un nuovo peggioramento da Ovest porterà nel corso della giornata i primi annuvolamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 27 novembre 2025 Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi ma senza fenomeni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
La Invalves fatica a reggere l’urto di Pizzighettone nel primo tempo, poi ci prova ma deve arrendersi nell’ultimo quarto Leggi il commento completo sul nostro sito: https://puntoebasket.net/la-capolista-passa-al-pala-da-vinci/ #puntoebasket - facebook.com Vai su Facebook
Risultati Eurolega: Milano regge un tempo e poi crolla sotto i colpi dell'Hapoel Vai su X
Il bel tempo regge fino a sabato: nel weekend aumenta la nuvolosità - sud Italia alimentato dall'aria fredda in discesa dal Nord Europa, si sposta lentamente verso oriente; sulla ... Secondo bergamonews.it
Il bel tempo regge: da sabato torna ad aumentare l’instabilità - Nel corso del fine settimana avremo qualche infiltrazione di aria più umida in quota ma con instabilità atmosferica concentrata principalmente sui rilievi Proseguono le condizioni di tempo stabile e ... Si legge su bergamonews.it
Che tempo farà nei prossimi giorni? Bel tempo fino a metà settimana, poi piogge e temporali - La nuova settimana si apre con condizioni di tempo stabile su gran parte d’Europa centro- Secondo blitzquotidiano.it