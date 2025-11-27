Il bambino autistico sospeso da scuola Sud Chiama Nord chiede l' invio degli ispettori

Sud Chiama Nord chiede alla Regione l'invio degli ispettori all'istituto "Manzoni – Dina e Clarenza”. I deputati Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo intervengono sul caso del bimbo autistico sospeso da scuola per aver toccato le parti intime di una compagna. Una decisione duramente contestata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

