Il 7 dicembre ingresso gratis alla Reggia
Il 7 dicembre è Domenica al Museo alla Reggia di Caserta. Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
INTERNATIONAL STREET FOOD BAGHERIA Corso Umberto I ️ 9-10-11 Dicembre ️ INGRESSO GRATUITO ⬅️ Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con : I migliori Street Food internazionali Birra Artigiana - facebook.com Vai su Facebook
Reggia di Caserta, ingresso gratuito il 7 dicembre con “Domenica al Museo” - Domenica 7 dicembre, la Reggia di Caserta aderirà all’iniziativa nazionale ... pupia.tv scrive
Caserta: 7 dicembre ingresso gratuito a Reggia (2) - All'ingresso dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure dal proprio smartphone, il codice a barre del titolo d'ingresso. Da agenzianova.com
L'INIZIATIVA - "Domenica al Museo alla Reggia di Caserta", il 7 dicembre ingresso con biglietto gratuito al Complesso vanvitelliano - Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei pa ... Da napolimagazine.com