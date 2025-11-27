Il 7 dicembre è Domenica al Museo alla Reggia di Caserta. Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Il 7 dicembre ingresso gratis alla Reggia