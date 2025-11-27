Il 1 dicembre riapre il parcheggio del Campasso | saranno mantenuti anche i posti in Strada Nuova

Genovatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre il primo dicembre il parcheggio del Campasso in via della Pietra, dopo i lavori realizzati, da Aster, di ripristino del manto stradale, iniziati a fine ottobre.L’intervento ha comportato la fresatura e riasfaltatura e un tempo tecnico per consentire al calcestruzzo drenante di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

