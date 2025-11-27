Ieri in Campania | auto finisce in un fosso e 78enne muore affogata

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 26 novembre 2025. Avellino – Incidente mortale lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio–Arnaccio a Cascina (Pisa): un’auto con a bordo una coppia di coniugi è finita in un fosso pieno d’acqua, la donna ha perso la vita. ( LEGGI QUI) Benevento – “A primavera sarà posta la prima pietra per il nuovo depuratore”. – Questo l’annuncio, che segna certamente una svolta nella storia della Città capoluogo del Sannio, reso dal Commissario per la depurazione Fabio Fatuzzo nel corso di una conferenza Stampa convocata nel pomeriggio a Palazzo Mosti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

