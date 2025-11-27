Ieri in Campania | auto finisce in un fosso e 78enne muore affogata
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 26 novembre 2025. Avellino – Incidente mortale lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio–Arnaccio a Cascina (Pisa): un’auto con a bordo una coppia di coniugi è finita in un fosso pieno d’acqua, la donna ha perso la vita. ( LEGGI QUI) Benevento – “A primavera sarà posta la prima pietra per il nuovo depuratore”. – Questo l’annuncio, che segna certamente una svolta nella storia della Città capoluogo del Sannio, reso dal Commissario per la depurazione Fabio Fatuzzo nel corso di una conferenza Stampa convocata nel pomeriggio a Palazzo Mosti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 250 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi
Il partito di Meloni ha promesso fino a ieri in Campania 100 euro in più sulle pensioni minime. Avete la legge di bilancio in approvazione, alziamo le pensioni minime di 100 euro a tutti, in tutto il Paese? Meloni, ci stai? Noi ci siamo.
Bomba d'acqua sulla Campania, a Salerno strade come fiumi e sull'Appia 4 auto cadono in voragine - Bomba d'acqua sulla Campania, strade diventano fiumi nel Salernitano.
Pisa, auto si ribalta e finisce nel canale: donna morta davanti agli occhi del marito - Incidente mortale a San Giorgio di Cascina: l'auto di una coppia finisce nel fosso e muore la 79enne Maria Albanese
Auto finisce in dirupo, un uomo in codice rosso - In seguito alla segnalazione arrivata dal GPS dell'automobile collegato all'assicurazione, il 118 ha inviato ai Vigili del Fuoco