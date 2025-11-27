Ieri a San Giovanni consiglio comunale aperto sulla Taric la nuova tariffa corrispettiva dei rifiuti

Arezzo, 27 novembre 2025 – "Ieri abbiamo assistito ad una grande prova di democrazia e partecipazione dei cittadini sangiovannesi. La Sala della Musica strapiena, persone assiepate alla porta, nonostante l’orario delle 18 e la sede chiaramente inadeguata imposti dal Presidente del Consiglio Martellini, tutti i cittadini concordi con una petizione molto semplice rivolta direttamente al Sindaco: “il nuovo regolamento sul conferimento dei rifiuti non deve avere un carattere punitivo calcolato solo sul numero dei conferimenti dell’indifferenziata”". A poche ore dal consiglio comunale straordinario sul tema dei rifiuti, il gruppo San Giovanni Civica ha accusato la sindaca Vadi di aver ignorato le richieste della popolazione racchiuse nella raccolta firme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

