IBLA e Rituale quando la tradizione cede il passo alla scelta

Sbircialanotizia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un canto che affonda in un passato ancora vivo, una sedicenne promessa senza poter parlare, un rito antico che torna a reclamare ascolto: “Rituale”, nuovo singolo di IBLA, attraversa il presente mettendo a nudo le nozze imposte, l’identità negata e il sottile confine tra eredità ricevuta e libertà scelta. Un canto che nasce da una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

