I video degli influencer con la Lamborghini davanti al Duomo di Milano sono generati con l’AI
Tre video spopolati su Facebook mostrano dei presunti influencer che esibiscono varie Lamborghini davanti al Duomo di Milano. Le clip, tutte provenienti dallo stesso account, sembrano realistiche a prima vista ma ad un’osservazione più attenta, presentano numerosi indizi che rivelano la loro natura artificiale. Per chi ha fretta. Tre video mostrano diversi presunti influencer con Lamborghini di colori diversi davanti al Duomo di Milano.. Le clip provengono tutte dallo stesso account Facebook che diffonde abitualmente video generati con Ai.. Le auto presenti nei video hanno dettagli incongruenti rispetto ai modelli reali. 🔗 Leggi su Open.online
