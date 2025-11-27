I territori la nostra ricchezza

FIRENZE Nella scorsa legislatura il presidente Giani si è battuto per l’approvazione della legge sulla Toscana Diffusa. Con la legge 11 del 4 febbraio 2025 la Regione si è dotata di una legge regionale specifica per le politiche a favore dei suoi territori. Una legge che, tra l’altro, fornisce una serie di strumenti specifici, come i Patti per la Toscana diffusa stipulati tra la Giunta regionale e gli enti locali singoli o associati interessati, un sistema di premialità e priorità che prevede aumenti della percentuale di intensità di aiuto, riserve di risorse, punteggi premiali o priorità nelle procedure valutative. 🔗 Leggi su Lanazione.it