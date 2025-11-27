I sindaci del Trapanese sollecitano nuovi dissalatori e un’indagine sulla diga Garcia

Le richieste urgenti per fronteggiare la crisi idrica. I sindaci della provincia di Trapani, alle prese con una grave emergenza idrica, hanno presentato una serie di richieste decisive al vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura, Luca Sammartino, durante un incontro tenutosi ieri. Le amministrazioni locali chiedono di sospendere i prelievi irrigui dalla diga Garcia "Mario Francese", di stanziare 30 milioni di euro per installare contatori nei Comuni e di avviare immediatamente l'iter per realizzare due nuovi dissalatori, che andrebbero ad affiancare quello già operativo a Trapani.

