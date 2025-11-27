I Romagna Air Finders scoprono la verità su un incidente aereo del ’44

È stata una meticolosa attività di recupero storico-umanitario condotta dall’associazione Romagna Air Finders (Raf), presieduta da Leo Venieri con una cinquantina di ’Cacciatori di aerei’ e sede a Fusignano, a portare a una straordinaria rettifica storica: il velivolo precipitato nel 1944 vicino ad Assisi, storicamente identificato come uno Spitfire, era in realtà un rarissimo Supermarine Seafire, la versione navalizzata del celebre caccia britannico. L’aereo in questione è legato al tragico incidente del 19 novembre 1944, che costò la vita a un pilota alleato, il flight lieutenant Desmond Ibbotson Dfc and Bar (foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

