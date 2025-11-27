I Radici rilanciano il monte Pora | È il momento del fare Mancano alberghi così è difficile attrarre turisti

Bergamonews.it | 27 nov 2025

Bergamo. Un continuo intreccio tra storia e futuro. Un simbolico passaggio di consegne tra la tradizione imprenditoriale bergamasca, improntata sulla manifattura e sull’industria, e la visione che vede invece nel turismo l’opportunità per risollevare il destino, demografico e non solo, delle valli bergamasche. Per presentare la nuova stagione invernale della stazione sciistica del monte Pora la famiglia Radici ha scelto di rimanere in città e ammirare lo skyline di Città Alta dal Roof Garden dell’Hotel San Marco. I tetti del borgo e le Mura venete hanno certamente il loro fascino, ma nella sala si è forse avvertita un po’ di nostalgia di quel ‘panettone’ imbiancato dopo le nevicate degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

