I partiti restano stabili in attesa dell' onda delle Regionali
AGI - E' ancora presto per apprezzare eventuali ricadute sui sondaggi dell'esito delle Regionali, e la Supermedia di oggi ci consegna l'ormai consueto quadro stabile, con FdI primo partito sopra il 30% e il Pd a inseguire appena sotto il 22%. Si segnalano due elementi di potenziale interesse: da un lato il calo di M5s, peggior dato degli ultimi 6 mesi - che potrebbe pero' cambiare dopo l'elezione di Fico in Campania - dall'altro il riavvicinamento tra FI e Lega, che potrebbe a sua volta beneficiare di un 'effetto Zaia' nelle prossime settimane anche a livello nazionale. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 30,4 (+0,3). 🔗 Leggi su Agi.it
