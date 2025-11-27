I partiti restano stabili in attesa dell' onda delle Regionali

Agi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - E' ancora presto per apprezzare eventuali ricadute sui sondaggi dell'esito delle Regionali, e la Supermedia di oggi ci consegna l'ormai consueto quadro stabile, con FdI primo partito sopra il 30% e il Pd a inseguire appena sotto il 22%. Si segnalano due elementi di potenziale interesse: da un lato il calo di M5s, peggior dato degli ultimi 6 mesi - che potrebbe pero' cambiare dopo l'elezione di Fico in Campania - dall'altro il riavvicinamento tra FI e Lega, che potrebbe a sua volta beneficiare di un 'effetto Zaia' nelle prossime settimane anche a livello nazionale. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 30,4 (+0,3). 🔗 Leggi su Agi.it

i partiti restano stabili in attesa dell onda delle regionali

© Agi.it - I partiti restano stabili in attesa dell'onda delle Regionali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

partiti restano stabili attesaSondaggi, quali partiti guadagnano più voti e chi resta indietro: la classifica - In difficoltà Pd, M5s, Avs e Lega nella nuova media di sondaggi politici realizzata da Termometro politico. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Partiti Restano Stabili Attesa