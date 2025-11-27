I nuovi talenti della lirica in concerto a Novara

Novaratoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre, alle 15, a Novara arrivano i nuovi talenti della lirica.Sul palco dell'auditorium di via Nino Oxilia 4 è infatti in programma il concerto lirico di giovani interpreti del melodramma, provenienti dall'Accademia del noto tenore Ivan Defabiani. Al pianoforte il Maestro Saadat. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

i nuovi talenti della lirica in concerto a novara

© Novaratoday.it - I nuovi talenti della lirica in concerto a Novara

Approfondisci con queste news

I nuovi talenti della lirica al Concorso Internazionale di Portofino: gara internazionale per 92 giovani provenienti da 50 Paesi - Novantadue cantanti, provenienti da quasi 50 Paesi: dal 22 al 27 luglio i giovani talenti della lirica si mettono alla prova con il Concorso Lirico Internazionale di Portofino (Clip), competizione ... corriere.it scrive

Massimo Iannone, vocal coach per i nuovi talenti della lirica - (di Luciano Fioramonti) ''La musica è un dono che si restituisce'': Massimo Iannone, vocal coach della lirica dopo oltre quaranta anni di carriera da tenore nel coro dell' Accademia Nazionale di Santa ... Da ansa.it

Tebaldi-Gigli-Corelli, concorso per giovani talenti della lirica - Dopo il successo della scorsa edizione con l'iscrizione di ben 160 candidati a Pesaro Capitale della Cultura, torna quest'anno il Concorso Lirico Internazionale 'Tebaldi- Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Talenti Lirica Concerto