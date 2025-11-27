I nuovi talenti della lirica in concerto a Novara
Sabato 29 novembre, alle 15, a Novara arrivano i nuovi talenti della lirica.Sul palco dell'auditorium di via Nino Oxilia 4 è infatti in programma il concerto lirico di giovani interpreti del melodramma, provenienti dall'Accademia del noto tenore Ivan Defabiani. Al pianoforte il Maestro Saadat. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
