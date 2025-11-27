I nati del 1975 di Castrocaro si sono ritrovati in pizzeria | un modo per festeggiare i loro 50 anni

Alcuni giorni fa si sono ritrovati diverse persone alla pizzeria “Freccia 92” di Castrocaro Terme: si tratta dei nati nel 1975 che sono stati bambini e ragazzi tra Castrocaro, Terra del Sole e Pieve Salutare. E' stato il loro modo per festeggiare i loro “50 anni”, tra vecchi compagni di classe. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

