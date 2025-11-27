I militari che hanno sparato per primi la tensione nelle città militarizzate da Trump | che cosa potrebbe essere successo

Ancora non è chiara la dinamica della sparatoria a Washington. Secondo la Cnn, i militari hanno aperto il fuoco per primi e poi sono stati colpiti. Quindi potrebbero essere intervenuti per evitare una strage o potrebbero essere stati loro stessi l'obiettivo dell'attacco. Da agosto, quando il presidente ha inviato nella capitale oltre 2.000 soldati della Guardia Nazionale non ci sono stati incidenti. Ma la tensione è alta a Washington, come in altre città degli Stati Uniti "militarizzate" da Trump. I residenti della capitale sono ormai abituati a vedere i militari, armati e con i giubotti anti-proiettili, girare per le strade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

