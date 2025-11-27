i giovanissimi della vadese approdano alla fase regionale

A testimonianza della bontà del suo settore giovanile la squadra dei ‘Giovanissimi’ della Vadese approda alla fase regionale. "Torniamo alla fase regionale con una delle nostre formazioni dopo dieci anni di assenza - spiega il coordinatore dell’intero Settore Giovanile Dario Martinelli - non ci torniamo per caso, ma a seguito di una annata dove abbiamo gettato solide basi per rialzare la testa e farlo in modo strutturato e con prospettive reali". Un bel gruppo quindi su cui poter lavorare anche in futuro? "Un gruppo che sapevamo potesse darci soddisfazioni, formato da bravi ragazzi sia sul lato umano che tecnico, guidati da un allenatore molto esperto come mister Bacinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

