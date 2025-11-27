I giocatori della Giamaica sono preoccupati per la potenziale convocazione di Mason Greenwood per gli spareggi della Coppa del Mondo
2025-11-27 19:46:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’ex stella del Manchester United ha ottenuto il passaporto con la nazione caraibica Il duo giamaicano Isaac Hayden e Amari’i Bell hanno espresso preoccupazione per la possibilità che Mason Greenwood si unisca alla squadra nazionale prima della Coppa del Mondo, avvertendo che una tale mossa minerebbe il lavoro dell’attuale squadra. Greenwood, convocato una volta dall’Inghilterra, si è reso idoneo a rappresentare la Giamaica all’inizio di quest’anno e si è assicurato il passaporto giamaicano ad agosto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
