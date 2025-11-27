I frontalieri e l’impatto fiscale | Necessario un riequilibrio equo

"Siamo preoccupati dagli effetti della recente riforma dell’Igr i cui calcoli e simulazioni sembrano indicare un aumento complessivo del carico fiscale per i lavoratori frontalieri italiani". Lo dicono dall’ Associazione frontalieri Italia San Marino invitando a una serata di approfondimento programmata per giovedì della prossima settimana, alle 18.30, alla sala Montelupo di Domagnano. Un incontro pubblico nel quale sarà analizzato l’ impatto fiscale della riforma. "Nonostante l’obiettivo dichiarato di un ’riequilibrio fiscale’ – dicono dall’Afis – i dati analizzati suggeriscono che l’applicazione della nuova Igr, in combinato disposto con le normative fiscali italiane, potrebbe tradursi in una sostanziale penalizzazione economica per molti lavoratori frontalieri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I frontalieri e l’impatto fiscale: "Necessario un riequilibrio equo"

