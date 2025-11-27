I fiorentini rovinati dalla dipendenza dal p*rno

C’è chi ha iniziato per noia, chi per evadere dalla routine quotidiana, e alla fine ha messo a rischio il proprio posto di lavoro, per non parlare del matrimonio. Tutta colpa dei rischi e degli effetti di una dipendenza che risponde al nome di cyber sex addiction o sesso virtuale dove il piacere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it