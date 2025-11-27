I falsi miti sulla sicurezza in Italia

Ilfoglio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è qualcosa di paradossale nel modo in cui discutiamo di sicurezza. I dati dell’ultimo rapporto Istat, di martedì scorso, mostrano che nel 2024 in Italia ci sono stati 327 omicidi, un numero in ca. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i falsi miti sulla sicurezza in italia

© Ilfoglio.it - I falsi miti sulla sicurezza in Italia

Altre letture consigliate

falsi miti sicurezza italiaI falsi miti sulla sicurezza in Italia - Pochissimi omicidi e un tema sugli stranieri. Secondo ilfoglio.it

Nucleare in Italia, Marco Ricotti/ Spopola tra gli under 35, sfatati i falsi miti su insicurezza energetica - Marco Ricotti analizza a Sussidiario TV l'ingresso ufficiale dell'Italia nell'Alleanza Europea per il Nucleare: perché è una svolta strategica L’ingresso ufficiale dell’Italia nell’Alleanza ... Segnala ilsussidiario.net

Pro e contro degli allarmi wireless: sfatiamo i falsi miti sulla sicurezza senza fili - La tecnologia wireless permea ormai ogni aspetto della nostra vita quotidiana, dalla connessione internet che ci segue ovunque agli auricolari che hanno eliminato i grovigli di cavi. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Falsi Miti Sicurezza Italia