I faentini nella storia e nell' arte | un viaggio guidato tra capolavori

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pinacoteca Comunale di Faenza domenica 30 novembre propone l'incontro 'I Faentini nella storia e nellarte'. Il focus sarà sugli artisti faentini che hanno raggiunto una rilevanza internazionale. Attraverso la ricchezza delle opere della Pinacoteca, i visitatori potranno rivivere la storia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

i faentini nella storia e nell arte un viaggio guidato tra capolavori

© Ravennatoday.it - "I faentini nella storia e nell'arte: un viaggio guidato tra capolavori

News recenti che potrebbero piacerti

faentini storia nell arte"I faentini nella storia e nell'arte: un viaggio guidato tra capolavori - Attraverso la ricchezza delle opere della Pinacoteca, i visitatori potranno rivivere la storia della città e ... Segnala ravennatoday.it

faentini storia nell arteFaentini nella storia e nell’arte: visita guidata in Pinacoteca - La Pinacoteca Comunale di Faenza domenica 30 novembre, alle ore 16, propone l’incontro ‘I Faentini nella storia e nell’arte’. Da ravennawebtv.it

faentini storia nell arteUn pomeriggio a Faenza per ricordare la storica dell’arte Anna Tambini - 00 al Cinema Teatro Sarti, di via Scaletta 10, a Faenza, gli amici faentini ricordano ANNA TAMBINI, storica dell’arte con ... Come scrive ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Faentini Storia Nell Arte