I due attori sono ormai una coppia ufficiale Le ultime foto insieme li ritraggono in Umbria sul set di Don Matteo

Iodonna.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

R aoul Bova e Beatrice Arnera non si nascondono più. Dopo i primi avvistamenti furtivi, i due attori sono usciti allo scoperto a Spoleto, dove lui sta girando Don Matteo e dove lei lo ha raggiunto per trascorrere qualche momento insieme, lo scorso weekend. Raoul Bova vince il primo round contro Corona, oscurate chat e audio con Martina Ceretti X Leggi anche › Raoul Bova e Beatrice Arnera: un pranzo insieme scatena i rumors tra sorrisi, carezze e lacrime inattese Raoul Bova e Beatrice Arnera: una passeggiata mano nella mano. Le nuove foto della coppia sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Beatrice Arnera ha fatto visita a Raoul Bova sul set, i due hanno pranzato insieme e poi hanno fatto una passeggiata mano nella mano, senza nessun tentativo di sfuggire ai fotografi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

i due attori sono ormai una coppia ufficiale le ultime foto insieme li ritraggono in umbria sul set di don matteo

© Iodonna.it - I due attori sono ormai una coppia ufficiale. Le ultime foto insieme li ritraggono in Umbria, sul set di Don Matteo

Approfondisci con queste news

Ma ormai due su tre non sono «rifugiati» - «Dati agghiaccianti» li definisce l'assessore regionale Simona Bordonali, che sul tema dell'immigrazione, da leghista, ha ingaggiato una ... Come scrive ilgiornale.it

Due falchi impallinati nel Padule. Il Wwf lancia l’allarme per la riserva: "Il bracconaggio è ormai una piaga" - Sono due i falchi feriti nei giorni scorsi da colpi di fucile in due diverse zone del Padule di Fucecchio. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Due Attori Sono Ormai