I due attori sono ormai una coppia ufficiale Le ultime foto insieme li ritraggono in Umbria sul set di Don Matteo
R aoul Bova e Beatrice Arnera non si nascondono più. Dopo i primi avvistamenti furtivi, i due attori sono usciti allo scoperto a Spoleto, dove lui sta girando Don Matteo e dove lei lo ha raggiunto per trascorrere qualche momento insieme, lo scorso weekend. Raoul Bova vince il primo round contro Corona, oscurate chat e audio con Martina Ceretti X Leggi anche › Raoul Bova e Beatrice Arnera: un pranzo insieme scatena i rumors tra sorrisi, carezze e lacrime inattese Raoul Bova e Beatrice Arnera: una passeggiata mano nella mano. Le nuove foto della coppia sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Beatrice Arnera ha fatto visita a Raoul Bova sul set, i due hanno pranzato insieme e poi hanno fatto una passeggiata mano nella mano, senza nessun tentativo di sfuggire ai fotografi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Tra i grandi attori presenti al 43^ Torino Film Festival ci sono anche Franco Nero e Vanessa Redgrave, che presentano il film “THE ESTATE” di Carlo Gabriel Nero.. Vanessa Redgrave ha ricevuto il premio Stella della Mole. #vanessaredgrave #franconero #tor Vai su X
Una scena corale è un momento in cui tutti gli attori sono vivi. Richiede ascolto, coordinazione, energia. Solo quando i corpi si accordano… nasce la magia del gruppo. #tomaxteatro #teatrobologna #scenacorale #corsiditeatro #recitazione #teatroemozio - facebook.com Vai su Facebook
Ma ormai due su tre non sono «rifugiati» - «Dati agghiaccianti» li definisce l'assessore regionale Simona Bordonali, che sul tema dell'immigrazione, da leghista, ha ingaggiato una ... Come scrive ilgiornale.it
Due falchi impallinati nel Padule. Il Wwf lancia l’allarme per la riserva: "Il bracconaggio è ormai una piaga" - Sono due i falchi feriti nei giorni scorsi da colpi di fucile in due diverse zone del Padule di Fucecchio. Da lanazione.it