Raoul Bova e Beatrice Arnera non si nascondono più. Dopo i primi avvistamenti furtivi, i due attori sono usciti allo scoperto a Spoleto, dove lui sta girando Don Matteo e dove lei lo ha raggiunto per trascorrere qualche momento insieme, lo scorso weekend. Raoul Bova e Beatrice Arnera: una passeggiata mano nella mano. Le nuove foto della coppia sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Beatrice Arnera ha fatto visita a Raoul Bova sul set, i due hanno pranzato insieme e poi hanno fatto una passeggiata mano nella mano, senza nessun tentativo di sfuggire ai fotografi.

© Iodonna.it - I due attori sono ormai una coppia ufficiale. Le ultime foto insieme li ritraggono in Umbria, sul set di Don Matteo