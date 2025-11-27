I confini non si cambiano con i carri armati | l' inesistente piano di pace di un Occidente che si merita una lezione di portata storica

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'egemonia del dollaro su cui una Nazione si è illusa di costruire un ordine mondiale multipolare può essere difesa soltanto con le armi John Mearsheimer, Jeffrey Sachs ma anche il nostro ottimo Generale Fabio Mini lo dicono da tempo: il re è nudo. Gli Stati Uniti hanno accarezzato il sogno d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

i confini non si cambiano con i carri armati l inesistente piano di pace di un occidente che si merita una lezione di portata storica

© Ilgiornaleditalia.it - “I confini non si cambiano con i carri armati”: l'inesistente piano di pace di un Occidente che si merita una lezione di portata storica

Leggi anche questi approfondimenti

Armi, cosa manca all'Italia? Scudo aereo, carri armati, addestramento: ecco perché siamo indietro - Prima ancora dei carri armati modello Panther, dei sistemi di difesa aerea multilivello e delle portaerei a propulsione nucleare, la difesa italiana ha bisogno di fondi per l’operatività, le munizioni ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Confini Cambiano Carri Armati