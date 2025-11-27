I confini non si cambiano con i carri armati | l' inesistente piano di pace di un Occidente che si merita una lezione di portata storica

L'egemonia del dollaro su cui una Nazione si è illusa di costruire un ordine mondiale multipolare può essere difesa soltanto con le armi John Mearsheimer, Jeffrey Sachs ma anche il nostro ottimo Generale Fabio Mini lo dicono da tempo: il re è nudo. Gli Stati Uniti hanno accarezzato il sogno d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “I confini non si cambiano con i carri armati”: l'inesistente piano di pace di un Occidente che si merita una lezione di portata storica

Leggi anche questi approfondimenti

La Casa Moderna secondo Sangiacomo: spazi fluidi, funzionalità senza confini. Le case di oggi cambiano, evolvono, si trasformano. Non esistono più ambienti rigidi, ma soluzioni flessibili che si adattano al ritmo di chi le vive. Gli arredi SANGIACOMO, present - facebook.com Vai su Facebook

Armi, cosa manca all'Italia? Scudo aereo, carri armati, addestramento: ecco perché siamo indietro - Prima ancora dei carri armati modello Panther, dei sistemi di difesa aerea multilivello e delle portaerei a propulsione nucleare, la difesa italiana ha bisogno di fondi per l’operatività, le munizioni ... Lo riporta ilmessaggero.it