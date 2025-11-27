I club italiani anche il Napoli tra i più intelligenti al mondo a fare plusvalenze

La Serie A affronta notevoli problemi finanziari e un divario economico con la Premier League e altri grandi campionati. Nonostante ciò, i club sanno scovare e valorizzare il talento. L’ultimo rapporto Cies lo conferma, analizzando i trasferimenti dal 2021 a oggi. Cinque squadre di Serie A rientrano nella top 15 mondiale per efficienza sul mercato (ovvero, per le plusvalenze che generano): Atalanta, Udinese, Lecce, Bologna e Napoli. Questi club si uniscono a veri modelli di eccellenza nella vendita, tra cui: Eintracht Francoforte, Brighton, Stoccarda, Benfica, Lens, Union Saint-Gilloise, Lille e Bournemouth. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I club italiani (anche il Napoli) tra i più intelligenti al mondo a fare plusvalenze

Argomenti simili trattati di recente

READ THE SIGNS: L'IMPEGNO DEI SOROPTIMIST CLUB ITALIANI PER SENSIBILIZZARE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, E PREVENIRE. Una grande onda di sensibilizzazione, ovunque in Italia. 4 --> Leggi il post originante: https://www.facebo - facebook.com Vai su Facebook

Figc, una norma per incentivare i club a investire negli Under 23 italiani Vai su X

Qui Merano, il Napoli Club più a Nord di Italia - Il Napoli Club Merano è stato fondato il 29 gennaio 2022 ed è chiamato “I due Scugnizzi” in omaggio a Diego Maradona e all'ex capo ultrà Gennaro ... ilmattino.it scrive