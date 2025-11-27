I carabinieri usano un software addestrato sui civili palestinesi a Gaza | il caso Corsight

Un sistema di riconoscimento facciale in tempo reale di origine israeliana, allenato su una banca dati con i volti dei civili palestinesi, sarebbe stato venduto al governo italiano per darlo in forza ai Carabinieri. È quanto emerge dall’ultima inchiesta sotto copertura di Backstair, l’unità investigativa di Fanpage.it, che ha ottenuto questa rivelazione dall’azienda produttrice del software di analisi biometrica basata sull’intelligenza artificiale, Corsight. 🔗 Leggi su Fanpage.it