I carabinieri ritrovano 114 computer rubati a scuola in casa di una coppia di coniugi

Casertanews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I computer rubati all'istituto tecnico Industriale di Alife erano a casa di una coppia di coniugi. E' questo l'esito di un'indagine lampo eseguita dai carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese che hanno recuperato 114 dispositivi informatici trafugati dall'istituto nella notte del 24. 🔗 Leggi su Casertanews.it

i carabinieri ritrovano 114 computer rubati a scuola in casa di una coppia di coniugi

© Casertanews.it - I carabinieri ritrovano 114 computer rubati a scuola in casa di una coppia di coniugi

Contenuti che potrebbero interessarti

Alife, i carabinieri recuperano e restituiscono 114 computer rubati alla scuola - Una porta forzata in piena notte, un laboratorio informatico svuotato e oltre cento computer scomparsi, mettendo in ginocchio la didattica ... Si legge su pupia.tv

carabinieri ritrovano 114 computerFurto all’istituto professionale: carabinieri recuperano computer e visori 3D - Le indagini dei militari hanno permesso di ritrovare gran parte del materiale presso un’abitazione in un paese dell’Agro Aversano. Lo riporta casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Ritrovano 114 Computer