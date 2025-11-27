I carabinieri ritrovano 114 computer rubati a scuola in casa di una coppia di coniugi
I computer rubati all'istituto tecnico Industriale di Alife erano a casa di una coppia di coniugi. E' questo l'esito di un'indagine lampo eseguita dai carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese che hanno recuperato 114 dispositivi informatici trafugati dall'istituto nella notte del 24. 🔗 Leggi su Casertanews.it
