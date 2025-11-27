I canali Disney tornano su Sky | dal 1° dicembre si parte con Disney Jr
Riparte la partnership tra Sky e Disney. Dal 1° dicembre comparirà un nuovo canale, Disney Jr, pensato per i più piccoli con cartoni animati, ma non è da escludere l'integrazione di serie tv e film, a seguito della fine della collaborazione con Warner Bros. 🔗 Leggi su Fanpage.it
