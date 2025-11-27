I bambini sono gli ultimi ad essere ascoltati Costantino rompe il silenzio sul caso del bimbo autistico sospeso a scuola

"I bambini sono sempre gli ultimi a essere ascoltati, ma i primi a pagare le conseguenze degli errori degli adulti". Con questa frase, Fabio Costantino, psicoterapeuta ed ex Garante dell'Infanzia, riassume il cuore del caso che nelle ultime ore ha travolto la scuola "Manzoni–Dina e Clarenza".

