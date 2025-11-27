Arezzo, 27 novembre 2025 – Continua il viaggio creativo dei bambini e delle bambine del Valdarno nel mondo dell’audiovisivo. Dopo il primo appuntamento a Terranuova Bracciolini, il progetto “Costruire il cinema” approda ora a San Giovanni Valdarno: sabato 29 novembre, alle 16.30, il Cinema Teatro Masaccio ospiterà la proiezione delle opere realizzate dalle sette scuole dell’infanzia coinvolte. Il progetto, patrocinato dal Comune e attivo per l’intero anno scolastico 20242025, nasce dall’idea di portare il linguaggio cinematografico “ad altezza di bambina e bambino”. Vincitore del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola 2023, promosso da MIC e MIM, è stato presentato dall’Istituto comprensivo Giovanni XXIII insieme ad altri sei istituti del Valdarno Superiore e progettato con l’associazione MACMA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I bambini incontrano il cinema