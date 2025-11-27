I baby vandali e la lettera di scuse L’incontro con la sindaca Dossola | Vogliono rimediare agli errori

I baby vandali scrivono una lettera di scuse alla sindaca di Lesmo per i danni causati alla comunità e lei li incontra. "È stato un momento importante – racconta Sara Dossola – all’epoca dei fatti erano tutti minorenni. Dopo aver danneggiato il patrimonio pubblico, hanno deciso di fare i conti con le loro azioni. La giustizia farà il suo corso, ma è lungo, a me adesso spetta il compito di mettere a punto un progetto. Hanno chiesto di poter riparare e così sarà". "Chiedere scusa non è mai semplice, significa riconoscere il male fatto e accettare che un gesto sbagliato lasci un segno e ci insegni – sottolinea la prima cittadina -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

