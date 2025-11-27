I baby vandali e la lettera di scuse L’incontro con la sindaca Dossola | Vogliono rimediare agli errori

Ilgiorno.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I baby vandali scrivono una lettera di scuse alla sindaca di Lesmo per i danni causati alla comunità e lei li incontra. "È stato un momento importante – racconta Sara Dossola – all’epoca dei fatti erano tutti minorenni. Dopo aver danneggiato il patrimonio pubblico, hanno deciso di fare i conti con le loro azioni. La giustizia farà il suo corso, ma è lungo, a me adesso spetta il compito di mettere a punto un progetto. Hanno chiesto di poter riparare e così sarà". "Chiedere scusa non è mai semplice, significa riconoscere il male fatto e accettare che un gesto sbagliato lasci un segno e ci insegni – sottolinea la prima cittadina -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i baby vandali e la lettera di scuse l8217incontro con la sindaca dossola vogliono rimediare agli errori

© Ilgiorno.it - I baby vandali e la lettera di scuse. L’incontro con la sindaca Dossola: "Vogliono rimediare agli errori"

Approfondisci con queste news

baby vandali lettera scuseI baby vandali e la lettera di scuse. L’incontro con la sindaca Dossola: "Vogliono rimediare agli errori" - L’impegno è chiaro: li ho guardati negli occhi, in loro ho visto coraggio e desiderio di ricominciare ... Segnala msn.com

baby vandali lettera scuseI baby vandali che scrivono al sindaco per chiedere scusa - Avevano danneggiato un bene pubblico, affronteranno il percorso giudiziario, ma hanno anche voluto scusarsi con la comunità ... Scrive monzatoday.it

baby vandali lettera scuseBrianza la lettera anonima arrivata in Comune spiazza la sindaca: nessuno se lo aspettava - Quattro giovanissimi autori di un atto vandalico inviano una lettera alla sindaca Dossola per assumersi la responsabilità e avviare un percorso di r ... Lo riporta monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Baby Vandali Lettera Scuse