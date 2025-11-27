I 70 anni del RaCIS mente scientifica dei Carabinieri
Nato nel 1955, il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (da cui dipendono anche i RIS) è un fiore all'occhiello dell'Arma. L'anniversario è stato celebrato dalle autorità alla caserma «Salvo d'Acquisto» di Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info
